外媒報導，丹麥27日宣布不再對民眾廣泛施打新冠疫苗，成為全球第一個停止施打疫苗的國家，原因是因為丹麥當局認為疫情已經得到控制；但該國若還有民眾想施打疫苗仍可以接種。

丹麥衛生局的聲明表示:「春天已經到來，丹麥人口覆蓋率很高，疫情已經逆轉；因此衛生委員會宣布自5月15日起，人們不會再被邀請接種疫苗，但每個人仍可以依意願接種。」

丹麥疫苗施打自2020年聖誕節過後不久開始，目前該國580萬居民約有81%的人接種兩劑疫苗，62%的人接種第三劑加強劑。另外自Omicron成為主要病毒株以來，已經有許多人被感染，這意味著人群擁有很高的免疫能力。

丹麥首席醫療官索博格（Bolette Soborg）表示，目前丹麥政府控制住疫情，住院比率維持穩定且預期將向下，因此決定終止大規模疫苗接種計畫。但他仍建議超過40歲以上及孕婦施打疫苗。

目前雖暫時停止施打疫苗，但丹麥衛生和藥品管理局表示，將繼續密切關注疫情發展，如果秋季前需要對更多目標人群進行免疫接種，隨時準備重啟疫苗施打。