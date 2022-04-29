昨日（28）國內新增11353例本土案例，首度單日衝破萬例引發民眾恐慌。民進黨立委高嘉瑜則指出，此時手指血氧機與唾液快篩劑皆為必備用品，但台灣卻將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，遠比國外價格普遍500元台幣上下的價格貴上6倍；高更直言，在死亡案例接連發生下，我們只能自律、自篩、自檢，政府防疫政策應多跟進新加坡等國。

高嘉瑜昨日晚間在臉書發文表示，單日確診數破萬，除了便宜可靠的唾液快篩劑需求增加外，便宜可靠的手指血氧機也會是家庭必備，但台灣卻將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，相較國外價格普遍在500元台幣上下、網路就買得到，實在太過昂貴與不便。

高嘉瑜呼籲，政府在進口自用及販售上也應依等級用途適度鬆綁，讓有需要的民眾至少可以在網路上買到日常「運動用」血氧機，否則大量居隔民眾無法透過網路取得血氧機，又無法即時監測血氧實在令人擔心。

不僅如此，高嘉瑜指出，尤其接連發生的基隆女子染疫確疹在家死亡及新北2歲男童染疫死亡案例都令人痛心，疫情快速升溫下，不僅衝擊醫療量能，也有很多病情急轉直下的個案，我們只能自律、自篩、自檢。高更直言，相較新加坡政府面對疫情口罩、血氧機、快篩劑「大放送」，台灣政府也至少應提供在家康復的陽性確診者足夠的醫療防護包，裡面須含醫療指引、快篩劑、血氧機、急救藥物，並確立相關監控及醫療機制才對。