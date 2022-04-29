IKKA-KY(2250)公布第一季自結損益，受惠日圓貶值，新電動車用平台導入，單季毛利率達22％，來到歷史新高，稅前淨利0.53億元，季增2成，每股稅前盈餘1.98元。

IKKA-KY第一季營收8.07億元，年減16％、季減10％，主要日幣大幅貶值等匯率因素，但日本加入RCEP，讓日本在亞洲地區的關稅降低而增加競爭力，且帶來匯兌收益，獲利表現不俗。

公司指出，今年第二季起，日本豐田(TOYOTA)5月開賣首款電動休旅車bZ4X；而高階品牌Lexus的電動休旅車RZ450e也預計於今年下半年開始銷售，IKKA-KY零組件同時導入日本豐田電動車e-TNGA平台，預期下半年全球經濟將有所變化，車廠供應鏈問題應可陸續緩解。而區域經濟協定啟動，有利於IKKA-KY工廠調度，因此，IKKA-KY持續審慎評估各項發展，也不排除透過併購方式擴大營運規模。

隨著豐田於2021年大舉宣示進入電動車市場，並順利於今年上市開始進行首款電動車之銷售；本田(HONDA)也在今年宣布預計在2030年要年產200萬輛電動車，並開始與美國通用汽車進行合作，加速電動車發展；日本第一個推出電動車Leaf的日產(Nissan)，也持續宣布擴大投資計畫，顯示日本三大車廠對於電動車態度由保守轉向積極。

IKKA-KY為日本豐田汽車電子煞車模組(EPB)主要供應商，而隨著電動車市場興起，自動駕駛功能不斷進化，EPB模組也由高階車款開始往下延伸到中低階車款，以及各型號電動車款。IKKA-KY以成熟技術及過去產品使用實績，除日本豐田(TOYOTA)持續合作次世代EPB將會於今年陸續採用至相關電動車款外，也在持續開發符合其他日系車廠需求EPB相關產品，擴大市場佔有率。

此外，IKKA-KY為日本公司，RCEP的生效對於IKKA-KY將可透過關稅優惠大幅降低集團內工廠生產調配成本，提高公司競爭力。除現有IKKA-KY生產工廠外，IKKA-KY也在持續評估收購其他日本相關工廠，將可擴大營運規模，也可增加其他地區的生產據點；而台灣生產據點設置，隨著疫情緩和後，也將加速進行。