籃網在季後賽遭塞爾提克橫掃出局，主將杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)度過失敗賽季，在季中交易來的班西蒙斯(Ben Simmons)仍未上場，他自曝背傷又發作，且有心理層面問題。而近期有網友在籃網附加賽開始前傳出一張截圖，疑似西蒙斯的遊戲帳號在遊戲《決勝時刻》(Call Of Duty)中連續在線23小時。

Ben Simmons is 23 hours deep on his Call Of Duty game.



h/t Seth Curry's discord server (link in replies) pic.twitter.com/mPNuCZlPSA — Broad Street Buddies (@BroadStBuddies) April 10, 2022

系列賽第四戰前一直有傳聞西蒙斯將復出，但開賽後他仍穿便服在場邊加油，賽前他表示自己背傷在起床時仍會疼痛，無法上場，這無疑讓球隊、球迷都相當頭痛，很多人認為他是否又要重蹈在76人覆轍，擺爛不打球。而最近有眼尖網友透露疑似西蒙斯遊戲帳號在遊戲《決勝時刻》中連續在線23小時，讓人懷疑他是否沉迷於遊戲中。

這款《決勝時刻》遊戲在美國當地相當熱門，過去不少球員如戴文布克(Devin Booker)、保羅喬治(Paul George)、威金斯(Andrew Wiggins)都非常喜歡玩，尤其是在疫情導致球賽停止時，當然玩遊戲是球星們的消遣，但西蒙斯因背傷遲遲不上場，又疑似被抓到在遊戲帳號連續上線23小時，難免會讓人覺得他是否因此分心，沒把工作當作一回事。

NBA Fan Found Out That Ben Simmons Was Playing Too Much Call Of Duty In The Middle Of The NBA Playoffs https://t.co/uyWDMo9anU — Besim Lika (@RealBesbk) April 28, 2022

對他長期背痛令很多網友不解，有人質疑他都沒打球為何受傷，甚至調侃他背痛加劇是否因沒用好的電競椅，不過也有人認為他連在線23小時可能只是掛網，並未真的在線上玩遊戲，且此帳號是否真為他本人仍存在疑慮，之前湖人球星安東尼戴維斯(Anthony Davis)也曾發出在高級電境設備面前的照片，但並未證實他真的沉迷遊戲。