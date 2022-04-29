知名直播主連千毅遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑詐騙在網上爆發口角，網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）也對連開嗆，被外界視為連千毅大哥的天道盟太陽會大哥，謝育全也看不下去，在臉書PO文喊話，「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」

與連千毅有師徒之稱的太陽會前苗栗分會長謝育全，28日在臉書社團發文寫下「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了」。（翻攝自謝育全臉書）

連千毅日前遭勾惡爆料疑似透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，2人在網上吵得不可開交，連網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）紛紛開直播痛罵連他「適可而止」，與連千毅有著師徒之稱且是太陽會前苗栗分會會長的謝育全也看不下去，28日在臉書發文寫到「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」

謝育全在臉書發文寫下，「身為公眾人物當要有接受公評的氣度、高度！即使受到質疑、指控，為捍衛自身清白、商譽循正當途徑申訴；面對消費者要積極釋疑，這是責任也是態度！相對的；要指控人的一方也要有合理合法的基礎，雙方多針對事情本質，少一些個人情緒，凡事自有公理、雲開總能見日！」

他表示「2人都是網路紅人、佼佼者，粉絲眾多⋯相信也都年輕人居多，自然負有隱形的社會責任，你們的一言ㄧ行都將成為粉絲的模仿樣版，更應該端正身行。連日來的針鋒相對，對網路世界、真實社會皆引起波瀾、騷動，實屬雙方長輩、共同好友與擁護的粉絲所不樂見，日俱加重的負面言論只是將雙方一步步的更仇恨化，那讓這些希望雙方能圓融共處的好友、粉絲情何以堪！針對這一事件，本人謹發表此次看法意見，自當盡綿薄之力讓事情發展走向雙贏，希望有良善回應」。