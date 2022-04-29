本土破萬，被匡列居隔者的人數暴增，一名女大生抱怨，她住在宿舍4人房，但有位室友曾與確診者密切接觸，照理應要一人一室隔離，但學校卻放任她與其他室友同住，無奈之下，她只能自己做好防疫措施與消毒，但也忍不住大呼「我們真的很可憐！」貼文引起該校學生共鳴，不少住宿生表示有遇過類似問題，這難道就是所謂的共存？超級令人精神崩潰，宿舍生活根本變成練蠱大作戰。

一名女大生昨在Dcard上發文說，她住在宿舍的四人房裡，其中一人曾與確診者密切接觸，她們向學校反映說這位同學應該要被隔離，執行一人一室，但學校卻說她第一天快篩陰性就沒事，可以繼續與她們住一起，結果最後那位密切接觸者果然確診了。

該名女大生透露，與那位同學同住宿舍期間，她們曾打電話給學校求救，但都沒有人要理她們，打了1922、學務處與宿舍主任的電話，甚至連她們的爸媽都打給了學校，學校卻始終沒有實質的作為，但那幾天宿舍裡的其他人都過得心驚膽跳。

女大生坦言，她們每天都在等待那位室友的快篩結果出爐，深怕她突然陰轉楊，因此所有被她碰過的東西，她們都會逐一消毒，不過，對方沒有什麼防疫觀念，在宿舍裡面也不好好戴口罩，所以她們只好自己做好防疫、保護自己。

女大生質疑，照理說，被匡列為密切接觸者應在第一天就要打包行李回家或是去防疫旅館住吧？而不是繼續待在宿舍裡，拖她們下水吧？萬一染疫後不小心留下後遺症怎麼辦？如果第一天就把確診者密切接觸的同學做適當的處理，其他人就不會有確診的風險，形成更大的傳播鏈。「X！我們真的很可憐」。

貼文引起網友討論，不少逢甲大學生留言說，「推爆！我也是住宿生，跟原PO有一樣的經歷，並且正在經歷中，在跟他住的那幾天真的會精神崩潰」、「真的很扯！練蠱大作戰」、「可能是時中說的共存吧？共同存活在一個空間裡」、「昨天還在誇學校願意放寬上課方式，現在就爆出宿舍消極安排密切接觸的同學。」不過，也有許多網友替逢甲大學緩頰說，本土確診者大爆量，也有可能是學校真的沒有地方放了，也有困難的地方吧？

而教育部曾表示，確診或被匡列為密切接觸者的大學生，以返家照護和居隔為主，只有僑外生、居家距離遙遠與居家無法符合條件的人可住學校隔離宿舍；而學校居護與居隔的住宿須分開，但同樣都是居護或居隔者則可一戶多人、一人一室，一戶可容納同類4人，若要共用衛浴設備則要注意前後消毒。