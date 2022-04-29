知名藝人兼主持人侯昌明與老婆曾雅蘭共同打拚事業，勤奮陽光形象讓夫妻倆深受婆婆媽媽喜愛，也因為他們「拚命三郎」不斷工作的累積，因此成了圈內隱形億萬富豪，也供給兩個孩子富足的生活，如今女兒侯塞蕾長大了，侯昌明夫妻送愛女去美國念書，曝光孩子的兩大志願校都是名校，但兩校學費相差一百多萬。

據《鏡週刊》報導，侯昌明與曾雅蘭結婚多年育有一雙兒女，其中愛女侯賽蕾已在美國求學，無奈疫情攪局，前年她只能休學先返台，本來預計去年就要返美繼續學業，但當時疫情仍緊張，最後決定讓侯賽蕾留在台灣把高中讀完，待明年畢業後，再赴美讀大學。

至於侯賽蕾這段求學的過程，侯昌明表示，女兒本來是因為疫情，所以休學了一年，但眼見美國疫情逐漸嚴重，因此改變決定，進了台灣的國際高中繼續讀到畢業，這段時間除了上課，也在積極準備申請大學的資料，因她對服裝設計有興趣，因此除了準備作品集外，還得考托福、寫自傳、履歷，順利的話預計明年夏天就能到美國念書。

侯昌明也透露，侯賽蕾的第一志願是紐約帕森設計學院，是全球時尚工作者的夢幻學院，如果成功入學，她將成為歌手陳慧琳、名設計師王大仁、吳季剛、Tom Ford等人的學妹，但因帕森設計學院門檻相當高，侯賽蕾也同時會申請紐約流行設計學院，侯昌明笑曝兩間學校的學費差了一倍之多，「若她考上了帕森設計學院，一年學費至少要多一百萬元台幣」，但不管侯賽蕾最後去哪個學校，做爸媽的都會尊重並支持她的選擇。