金管會公布外幣保單最新銷售狀況，由於今年預期將步入升息循環，帶動美元利變保單熱賣，使2022年前2月外幣保單新契約保費收入1099.62億元、年增6％，占壽險業整體新契約保費收入達64.02％，創歷年同期新高。

保險局主秘蔡火炎表示，升息預期及壽險公司拉高宣告利率，均推升美元利變保單買氣。為避免宣告利率成為競爭手段，金管會對此緊盯部分宣告利率「可能較有異常」的壽險公司，將進一步了解利率計算是否吻合送審時的設計公式、決定因素是否偏原始設計。

金管會統計，2022年前2月新契約保費1099.62億元，較去年同期1036.77億元成長6％。其中，投資型保單421.1億元，較去年同期515.69億元減少達18％，但傳統型保單678.52億元，較去年同期521.08億元成長達30％。

美元保單前2月新契約保費38.65億美元，較去年同期36.51億美元成長6％。其中，投資型美元保單14.55億美元，較去年同期17.92億美元減少達19％，但傳統型美元保單24.1億美元，較去年同期18.59億美元成長達30％。

前2月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、富邦、國泰人壽，傳統型外幣保單為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為法國巴黎、富邦、國泰人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單前2月新契約保費0.43億澳元，較去年同期0.46億澳元小減7％。其中，投資型澳幣保單0.32億澳幣，較去年同期0.28億澳元成長達14％，但傳統型澳幣保單0.11億澳幣，仍較去年同期0.18億澳元減少達39％。

人民幣保單前2月新契約保費0.65億人民幣，較去年同期1.45億人民幣驟減達55％。其中，投資型人民幣保單0.62億人民幣，較去年同期1.38億人民幣減少達55％，傳統型人民幣保單0.03億人民幣，亦較去年同期0.07億人民幣減少達57％。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為法國巴黎、國泰、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、法國巴黎人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。