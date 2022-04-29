金管會公布保險業匯兌損益最新統計，由於新台幣重貶，壽險業3月實現淨匯兌收益達193億元，使首季實現淨匯兌收益232億元，為2017年公布統計數據以來首見。惟受資本市場波動拖累，壽險業首季稅前獲利年減達25％，淨值季減達5292億元。

金管會統計，新台幣匯率首季中重貶達3.4％，使壽險業出現4137億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損3030億元及換匯成本232億元、加計提列外匯外匯準備金643億元預備後，合計仍實現淨匯兌收益232億元，為2017年公布統計數據以來首見。

其中，新台幣3月重貶達2.05％，使壽險業出現2662億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損2057億元及換匯成本84億元、加計提列外匯準備金328億元預備後，仍實現淨匯兌收益達193億元，創歷年新高，截至3月底外匯準備金餘額，亦達1079億元的新高水位。

不過，壽險業首季稅前獲利1288億元，年減達430億元或25％，主因股債市巨幅波動，使淨投資收益3554億元、年減335億元或8.6％。產險業稅前獲利68億元，仍年增13億元或23.6％。合計保險業首季稅前獲利1356億元、年減達417億元或23.5％。

由於海外債券殖利率走揚，使持有債券部位帳面價值縮水，壽險業截至3月底淨值2.19兆元，月減476億元或2.12％、年減達2022億元或8.4％。產險業淨值1567億元，月減10億元或0.63％、仍年增64億元或4.3％。合計保險業淨值2.34兆元，月減2％、年減7.7％。