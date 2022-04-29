台北亞都麗緻大飯店_媽媽免費住 每房最低1950元起。（台北亞都麗緻大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店_有著法式小酒館氛圍之巴賽麗廳 是時尚媽咪最愛。（台北亞都麗緻大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店_巴黎廳1930x高山英紀甜點「福岡八女抹茶奶油千層酥」。（台北亞都麗緻大飯店提供）

頂級飯店台北亞都麗緻大飯店以全體同仁打滿三劑與強調用餐安全距離，創造安全無虞之用餐與住宿環境，邀客前來體驗。

飯店旗下充滿法式小酒館之巴賽麗廳、榮獲米其林一星天香樓與國際名廚Fine Dining領軍之巴黎廳1930x高山英紀，聯袂推出4人成行，媽媽我招待為軸心攬客，並以次回消費享受價值1200元之套餐升等，感謝打滿三劑疫苗或快篩陰的消費者。在多重優惠誘因與塑造安全無虞的用餐環境下，讓全家度過愉快且安心的母親佳節。4月29日起至5月8日，雙人同行，母親住宿享免費招待，最低享每房1950元住宿體驗，訂房專線(02) 2597-1234。

巴賽麗廳母親佳節精選套餐以冷盤白蘆筍沙拉佐茵陳蒿油醋迎接春季到來。伴以微酸的茵陳蒿油醋，刷上水煮蛋碎，增加細滑質感，迎來明亮開胃感受；法國勃根地經典傳統名菜勃根地田螺鑲酥盒，以大蒜、巴西里、白蘭地煨煮入味，再將之鑲入自製酥皮，飽滿香氣讓人意猶未盡，田螺Q彈口感魅人，在口中交纏交織。巴賽麗廳5／7、5／8 午、晚餐，每份套餐售價2600元，同行的母親由餐廳招待；若同行者出示疫苗打滿三劑之憑證或快篩陰，每位再享次回消費升等套餐升等。

指定日期，天香杭饌星級饗宴每套3200元起，同樣以媽媽免費為號召，且出示疫苗施打憑證或快篩陰，享受次回消費最高1200元之套餐升等。巴黎廳1930x高山英紀則以經典開場， 共推出4500元、6000元兩款套餐。