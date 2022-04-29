昨日新增11353例本土，是新冠肺炎流行以來，首度破萬人染疫。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，往後每天都會有萬人確診，直到染疫人數達到30%以上，才會從高峰往下降，隨著染疫人數攀升，轉中重症、死亡人數也會隨著升高，他認為現在最該注意各項流程是否有延宕、醫療量能緊繃、確診者轉中重症時，是否有即時的醫療照護。

謝宗學昨（28）日於個人臉書指出，本土單日確診人數首度破萬，往後會有一段時間每天新增確診病例以萬為單位，直到染疫人數達到一定的人口比（通常是30%以上），疫情規模才會從高峰往下降，緩步進入一個谷底的平原期，新冠病毒不會消失、不會清零，也會漸漸地不再受到關注。

謝宗學分析，隨著每日確診病例增加，轉中重症的人數也會隨著升高，死亡人數也是，疫情下要觀察的重點不是絕對數字，而是相對總染疫人數的比率。目前中重症的比率約為萬分之30（千分之3），死亡率約為萬分之1.3，這是台灣閃過致死率高的原始病毒株、Alpha、Delta等變異株，面對重症率和致死率較低的Omicron得到的防疫成果。

謝宗學表示，現在最重要的防疫工作除了減災外，更重要的是心理上的調適，要從清零逐漸轉換與病毒共存，絕對需要一段時間適應。現在最該注意否造成各項流程延宕、醫療量能緊繃、確診者轉中重症時，是否有即時的醫療照護？中南部疫情的是，因染疫人數暴增，是雖然沒有北部嚴峻，但染疫人數直線上升的壓力，逐漸轉換成一波波海嘯衝擊急診和專責病房，考驗著前線醫療人員的極限。

最後謝宗學說，若看到確診死亡率大幅上升，預期的原因可能有2個，一是沒有接種疫苗的長者族群染疫人數增加，二是醫療量能超過負荷崩潰。世界其他國家在過去2年間大多數經歷過程度不一的醫療崩壞和醫療排擠效應，希望我們儘量不要經歷類似痛苦的過程，努力讓疫情規模曲線平緩、不濫用急重症資源，同心協力保全醫療量能，一起走過充滿曲折的最後一哩路。