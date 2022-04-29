快篩實名制昨（28日）為上路首日，健保系統一早就當機，民眾買不到快篩劑。資深媒體人趙少康昨在臉書抨擊，前年口罩不夠、去年疫苗不夠、今年快篩不夠，預約系統永遠在當機，全球新冠疫情已經燒三年了，台灣前兩年疫情不嚴重，蔡政府竟然就耽於安逸，如今大爆發，絲毫沒有學到其他國家的策略超前部署，該有的整備如此倉促短缺，自大又無能的程度令人匪夷所思。

趙少康直言，台灣不只快篩昂貴，好不容易降了一點，還是要大家搶破頭花錢買，3+4居家隔離規定上路，買不到快篩，等於4天自主健康管理期間都不能出門。早就知道會造成搶購，竟然每家藥局只配給78人份的快篩試劑，就算搶到了，買完這5劑，下次什麼時候能買也不知道，真是整人冤枉。

趙少康更說，「面對國內疫情爆發，蔡政府無能卻自大，害慘台灣人民」，如果依照衛福部推估，5/5單日新增確診人數會到3.7萬人，到時候是不是又會出現病房不夠、藥品不夠，讓各種憾事發生的不幸？

至於實聯制掃碼措施，趙少康認為，既擾民又無效，2300萬台灣人竟然累積了47.7億則簡訊，沒有切實執行的餐廳或商家還會在疫調時被罰，月初莊人祥還強調，不做實聯制最高開罰1.5萬元，月底卻說不做了，承認實聯制其實擾民又沒用，過去被罰的商家、民眾，不都成了錯誤政策下的冤大頭？政府實在應該退錢才是。

此篇文曝光後，引發超過300名網友留言，有人說「蔡政府、陳時中民調都超高！哪有什麼做不好的？做的世界第一好」、「2020 排隊搶口罩、2021 排隊搶疫苗、2022 排隊搶快篩，真是超前部署」、「當初看好了世界」、「口罩之役再來一次，怎麼學不會呀」。