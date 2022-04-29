台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周四召開2022年股東常會，由董事長蔡玉葉主持，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案。沛波去年營收創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)為1.62元，經全體出席股東通過，決議配發1.2元現金股利，將公司經營成果與全體股東分享。

為考量公司長遠發展，此次股東會提前全面改選董事，董事顏慶利被推舉為新任董事長，並配合主管機關規定修訂「公司章程」部分條文與「股東會議事規則」。董事長蔡玉葉在股東會上感謝董事及所有股東的支持，並表示沛波2021年營收站上歷史高峰44.38億元，年增42.45%，主因是鋼價連續走揚與市場需求強勁雙重效益下，沛波去年首度突破40億元大關，而為滿足下游客戶需求、開拓鋼筋市場以及提升加工品質及生產效率，除平鎮加工廠及官田加工廠就近滿足市場需求外，於去年9月正式啟用彰濱廠區為營運總部及倉儲與物流中心，購置自動化智能設備，建立全台第一座智能化鋼筋加工廠，利用中部地區為台灣中心樞紐及交通便利性，可加速供貨時間及並提升生產效率，持續以作為鋼筋產品之7-11為期許目標。

蔡玉葉並指出，近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診，但隨著疫苗接種普及，經濟活動仍平穩，公司會謹慎觀察後續疫情與市場變化，以做出有效之應變措施。期盼股東與員工能共體時艱，並相信沛波有足夠的實力可以度過疫情艱難時期。

展望今年，公司維持樂觀看法，鋼筋市場持續受惠於政府推動公共工程及台商回流建廠，國內鋼筋需求熱絡，而鋼筋集中加工是未來發展的趨勢，也是當前建築領域推崇標準化管理採取的有效管理模式，沛波將以提升鋼筋生產效能為基礎、以節約成本為目標、以支持施工進度為要求、以滿足質量為底線的智能化鋼筋生產，透過穩定的生產及銷售團隊在既有基礎上追求更佳表現。