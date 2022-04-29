無印良品空間芬香油情境圖。（無印良品提供）

MUJI無印良品邀請家人一同妝點蜂蜜年輪蛋糕，增添外型變化也令入口層次更豐富美味。（無印良品提供）

長版造型的亞麻服飾，不僅可修飾身形，沉穩的色系與素材光澤也可展現柔美與成熟氣質。（無印良品提供）

專業家居品牌MUJI無印良品思考媽媽的日常所需，提出多樣贈禮提案，即日起至5月8日，當日單筆消費滿1000元，贈100元商品抵用券一張。

首選MUJI無印良品的亞麻服飾系列，在穿著體感上不僅輕柔且具有良好的吸水、速乾性，是最適合台灣夏季使用的涼感素材。針對搭配建議，MUJI無印良品觀察到媽媽們較喜歡明亮色系，推薦顧客可挑選像是柔白、淺灰及淡棕作為選色參考。若想和媽媽一起穿上母女或母子裝，也可一同前往指定門市預約免費的「服飾造型顧問SA」，專業顧問將協助您與媽媽挑選適合的配色與衣物，讓今年的母親節別具巧思。

MUJI無印良品建議室內若散發清新香氣，有助提升相聚時的幸福感，推薦超音波芬香噴霧器利用超音波震動原理擴散精油，讓精油保持原始芬芳，LED燈亦可單獨使用，當作夜晚照明，增添溫馨舒適的氛圍。針對不需要噴霧功能的顧客，MUJI無印良品的空間芬香油系列只要投入專用藤枝即可散發香氣，深褐色玻璃瓶身具有遮光效果，除了能妥善保存精油，磨砂霧面的材質，也助於融入各式居家空間，​6款芬香包含木質、清晰、花香、草本、柑橘與綠意等，顧客可依據不同的空間與喜好作香氣挑選。

母親節蛋糕，MUJI無印良品推出限定期間販售的蜂蜜年輪蛋糕禮盒149元，6吋大小適合4到5人享用，入口散發淡雅蜜香，外型簡樸素雅，除了直接品嚐原味外，也可與家人一同嘗試妝點表面，像是加點冰淇淋、堅果、水果或鮮奶油等食材，增添外型變化也令入口層次更豐富美味。