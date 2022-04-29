知名美妝YouTuber Catie擁有高達109萬的訂閱數，被封為台灣美妝Youtuber天花板，跟家人移民加拿大的她今年2月初自曝確診新冠肺炎，形容根本是在接受滿清十大酷刑，Catie也在25日上傳新片分享痊癒後的狀況，坦言身體只要不舒服就會激發潛藏在身體裡面的新冠病毒，出現喉嚨痛、卡痰的後遺症。

Catie 25日在YouTube頻道「Hello Catie」上傳新片，分享了自己的近況，其中提到感染新冠肺炎的後遺症，表示一開始以為新冠肺炎不會留下後遺症，沒想到自己確診後才發現真的有後遺症，形容只要身體有一點點狀況，就會激發潛藏在身體裡面的新冠病毒，喉嚨會非常痛、常常卡痰，不過幸好沒有頭痛或腦霧造成記憶力低下的狀況。

Catie接著說，加拿大目前沒有要控制疫情，但有醫療專線，而且服務的速度很快，醫生也有提醒說如果出現神智不清或呼吸不順暢的狀況，一定要立刻叫救護車就醫。

另外，身為人母的Catie也提出對小孩打新冠疫苗的看法，覺得疫苗是很新的東西，小孩子還要活很久，不想在他們身上放任何不確定，而且自己的孩子已經確診過，所以目前採取觀望的態度。並呼籲家長們不需過度恐慌，大家都得學習與病毒共存。