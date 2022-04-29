日月千禧冷凍名菜上市。（日月千禧提供）

受疫情影響，宅生活儼然成為新趨勢，且隨著消費型態改變，網購冷凍食品市場前景可期。鎖定小資族宅家自煮商機，台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧即日起外帶冷凍名菜新品上市，1人量199元起，就能品嚐到五星飯店招牌佳餚。

日月千禧總經理許瑄芷表示，疫情衝擊下，飯店朝向多角度經營，宅家必備的冷凍料理包成為主力研發的新商品。日月千禧外帶冷凍名菜新品集結各餐廳主廚的招牌菜色，其中「普桑雞人蔘雞湯麵」選用飼養天數30天，半隻的法國普桑雞，放入由東北吉林蔘等中藥材、金華火腿、雞骨、糯米等熬製而成的雞白湯內蒸。

「蒜子胡椒燉鳳凰」以蒜頭、肉骨茶湯燉煮台灣土雞腿，湯頭蒜香誘人且帶有胡椒的微辣，雞肉柔嫩鮮甜，滿足味蕾；「松露番茄魚湯」是源自法國馬賽漁港的名菜，主廚團隊遵循傳統的料理手法，以歐洲甜番茄、魴魚搭配松露，呈現經典湯品的原汁原味。訂購及洽詢專線：04-3705-6066 1F旅覓酒吧。