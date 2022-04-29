藝人譚艾珍之女、身兼作家與演員身分的女星歐陽靖，2020年與日籍攝影師RK結婚，同年3月懷孕並返台待產，在台產下兒子「新醬」，日前坦言夫妻分隔兩地感情已經「回不去了」，歐陽靖經常在社群分享育兒日常，她先前就透露2歲兒子在外經常崩潰躺地，沒想到疑似引起女星蔡沐妍隔空反駁，歐陽靖昨（28）日發表長文，引起媽媽們的熱議。

歐陽靖平時會在社群動態分享孩子的生活，由於兒子新醬個性比較不受控，常常會躺在地上，讓有潔癖的歐陽靖感到苦惱卻又無可奈何，只能回家後立刻洗澡換掉一身髒衣服；沒想到這番言論疑似讓蔡沐妍看到，蔡沐妍嫁給醫生尪後育有兩寶，20日附上一張小孩躺地的照片，似乎在回應歐陽靖的論點，蔡沐妍寫下「自由開放、適性教育真的不等於自私放任，最近看到一些對於寶寶隨處躺下沾沾自喜覺得寶寶自由好棒棒的理念看不懂。寶寶想躺的時候就躺沒問題，但事後的教育和溝通是不是要補上？」

歐陽靖面對該言論，隔了6日在底下回應「我好想把小孩送給妳教喔～還是可以開班授課教我們這種不會帶小孩的媽媽嗎？我好糟糕養出了一個會在商家躺地板影響他人的小孩⋯」

之後幾日兩人貼文似乎暗暗較勁，歐陽靖昨（28）日發布長文，承認兒子就是常常躺在公共場所，自己是個有潔癖的媽媽，但兒子目前92公分，掙扎起來扭力大過短吻鱷，歐陽靖坦承自己毫無辦法，只能等兒子躺夠了，稍微冷靜才強制驅離，一開始po出兒子的躺地照是為了鼓勵遭遇同樣狀況的新手媽媽們。

提到蔡沐妍的指教，歐陽靖說：「雖然對方並未指名道性，但被社經地位完全不同等級的公眾人物指正育兒方式，我認為很冤枉，卻沒有任何辦法反駁。她隨便拿的一個包包可能就是我一整年的收入，學歷跟容貌也比我好太多，她有幸福的家庭，而我是一個被丟掉的單親媽。」

歐陽靖坦言：「雖然我不會教，但是我愛新醬，也期望他成為一個更懂事的孩子。育兒沒有教科書，每位媽媽都在努力地摸索中。」

這番話引來無數網友支持，認為無須理會旁人指教「真的沒有媽媽會想要小孩亂躺外面地板」、「別人的嘴說的是那些傷人的話，也代表她只看到事情的表面」、「記得我們都愛你們」、「加油，妳一直都很棒」、「我支持妳的教養方式」