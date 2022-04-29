小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電股價自年初高點來重挫逾二成、市值陷入大衰退，28日盤中一度探低523元，來到近一年低點，究竟何時能承接是市場大哉問。依據外資財務模型分析，就算以最保守情境估算，台積電下檔空間不到一成，2021年5月低點、500元大關、外資保守情境價位共築三道防線，先求止穩、再盼反彈。周四（28 日）費城半導體指數暴漲5.5%，推升台積電 ADR 大漲 5.5%。

【1】台積電止穩沒？ 外資築三道防線

外資圈人士也提出，機構法人資金主要擔憂美國聯準會加速升息與縮表、總體經濟變數、戰爭干擾，使得台積電基本面現在對股價影響性降低，取而代之的是市場先觀察籌碼動向與股價走勢，緊盯三道防守關卡支撐力度，且對照外資賦予最悲觀情境的480元股價分析，下檔空間不到一成，留意台積電投資價值是否逐漸浮現。

【2】蘋果財報登場 14檔先紅了

美股財報周大咖持續上秀，蘋果將於29日公布上季財報，雖大陸封城、需求降溫仍是隱憂，惟市場仍看好，其在iPhone 13系列熱銷帶動下，營收獲利將雙增。蘋概股28日燃起希望，由台積電領軍「動起來」，聚積亮燈漲停，群創、譜瑞-KY、聯詠勁揚逾半根停板，供應鏈打上「蘋果光」。

【3】央行「大老鷹」 暗示再升息

中央銀行28日公布第一季理事會議事錄摘要，理事普遍最關注國內通膨居高議題，尤其是俄烏爭引發的輸入性通膨持續升溫，導致CPI（消費者物價指數）年增率連續數個月高於2％，因此決議升息1碼（0.25個百分點）。市場解讀，央行後續將再跟進聯準會（Fed）升息，且不止一次。

【4】陸連環封 塞港噩夢漣漪擴大

在堅持「動態清零」的指導原則下，大陸連環封城的塞港效應正如漣漪般擴散。繼上海封城進而引發大陸沿海港口擁堵加劇後，27日、28日義烏、秦皇島相繼封城和部分封控，更攪亂全球日用品、煤炭市場。隨著愈來愈多產業鏈被捲入，恐衝擊今夏全球各港口運作及歐美下半年旺季。

【5】美元指數 飆近20年新高

臉書等美國科技股財報報喜的加持，還有日本央行（BoJ）最新聲明強調維持超寬鬆貨幣政策，進一步強化聯準會（Fed）加速升息的市場心理預期，美元指數28日竄升到103.82的近20年新高，兌日圓也是自2002年以來首見跨過130日圓的心理關卡。