澎湃新聞29日報導，隨著吉林省28日發布數據，大陸已有30個省分公布第一季經濟運行情況。經濟總量超過2兆元（人民幣，下同）省分仍然只有廣東和江蘇2省。居民人均可支配收入超過大陸「國家線」1萬0345元的有上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東等8省市，滬京更逾2萬元，以上海2萬2663元位居榜首。GDP增速新疆（7％）居冠。

數據顯示，中國2022年第一季國內生產毛額（GDP）27兆0178億元，同比增長4.8％，較2021年第四季環比增1.3％。今年第一季，經濟總量超過2兆的省分仍然只有廣東和江蘇2省，分別為2兆8498.79億元、2兆7859億元，廣東同比增長3.3％，江蘇同比增長4.6％。二者經濟總量差距由去年同期的1200億元左右縮小至639億元。

經濟總量居大陸第三位的山東，第一季GDP為1兆9926.8億元，同比增長5.2％，距離2兆差73億元。

GDP逾兆省分有11個，包括：廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年第一季逾兆省分多3個：湖北（1兆0804.66億元）、安徽（1兆0347.7億元）、上海（1兆0010.25億元）。

從GDP增速來看，新疆（7％）、江西（6.9％）、福建（6.7％）、湖北（6.7％）、貴州（6.6％）、山西（6.5％）、湖南（6％）、海南（6％）8省分的增速超過或等於6％；增速超過大陸全國水準（4.8％）的有22個省分，除了上述8個省分，還包括內蒙古（5.8％）、黑龍江（5.4％）、四川（5.3％）、雲南（5.3％）、甘肅（5.3％）、山東（5.2％）、安徽（5.2％）、河北（5.2％）、重慶（5.2％）、寧夏（5.2％）、浙江（5.1％）、陝西（5.1％）、青海（5.1％）、廣西（4.9％）。北京第一季GDP同比增長4.8％，與「國家線」持平。

從居民人均可支配收入來看，第一季大陸居民人均可支配收入1萬0345元，比上年名義增長6.3％，扣除價格因素，實際增長5.1％。對比1萬0345元的「國家線」，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個省分的居民人均可支配收入跑贏了大陸全國水準。

上海和北京第一季居民人均可支配收入均在2萬元以上。上海以2萬2663元位居榜首，同比增長5.2％。其中，城鎮常住居民人均可支配收入23772元，增長5.0％；農村常住居民人均可支配收入1萬2891元，增長7.4％。

北京緊隨上海之後，第一季人均可支配收入突破2萬元，位居第二位。北京統計局發布的資料顯示，第一季全市居民人均可支配收入2萬0630元，同比增長5.3％。其中，工資性收入增長6.6％，經營淨收入增長0.4％，財產淨收入增長0.6％，轉移淨收入增長5.2％。

排在收入榜第三位的是浙江，浙江第一季人均可支配收入達到1萬9366元，距離2萬元大關只有一步之遙。而重慶雖未超過「國家線」，但已邁過一萬元關口，為1萬0240元。

從居民人均可支配收入的增速來看，湖北、貴州增速表現亮眼，超過7％，福建、安徽、四川的增速約7％，此外，江西、湖南、重慶、河北、江蘇、山東等省分增速跑贏大陸全國，超過6.3％。