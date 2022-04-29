根據韓聯社29日報導，南韓國務總理金富謙今日早上在政府例行會議上宣布，自5月2日起，解除在室外強制戴口罩的命令，但室內場所，以及難以保持2公尺社交安全距離的戶外大型集會、或50人以上聚集的活動以及特殊場所，依然必須戴口罩。

南韓政府一名官員表示，限制私人聚會人數、營業時間限制等保持社交距離措施全面解除以後，新增確診病例數呈現減少趨勢，重症率和致死率也較為穩定。專家認為，比起室內，可在病毒傳播力明顯降低的戶外解除佩戴口罩義務。

除此之外，金富謙也宣布開放在電影院、宗教設施、室內體育場館、火車、客運等大眾交通工具中飲食。同時南韓政府也計畫在5月25日將新冠肺炎從原來的1級調降至2級，將取消原先確診後隔離7天的措施，接下來染疫者不用再隔離，可以直接到醫院或診所看病。

自30日起至下月22日，南韓也將開放民眾至醫療或療養院所探病，6月起，入境南韓將縮減PCR檢測次數，完整接種疫苗的人入境一律不用隔離。

金富謙表示，南韓政府將逐步恢復日常生活，但會進一步加強對高齡長者與弱勢群體管理，希望可以讓60歲以上老人自下周起開始接種第四劑疫苗。