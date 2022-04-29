儘管「甜瓜」安森尼被傳出續留湖人，跟好友「小皇帝」詹姆斯一起打球的機率很高，不過根據《HEAVY》記者德維尼搶先爆料，其實不僅湖人，包含籃網、熱火與塞爾提克都有興趣簽下這名老將補強，甜瓜最有可能在籃網與湖人當中二選一。

根據德維尼的爆料，安森尼選擇續留湖人的主因，在於他在洛杉磯生活得很舒服，如果湖人願意跟他續約，他就哪裡都不會去，可是他也很有可能選擇加盟籃網，這是一個不錯的選擇，更重要的是，安森尼本來就在紐約布魯克林出生的。

德維尼更提出一個讓安森尼考慮加盟籃網的觀點，因為安森尼曾在2019年考慮過加盟籃網，當時杜蘭特與厄文也都才剛加盟籃網，且都希望可以跟安森尼一起打球，不過當時並未成真，也讓安森尼認真考慮這次是否抓住重新跟兩大球星聯手機會。

畢竟安森尼本季在湖人表現還算不錯，籃網也對他仍保高度興趣，希望藉由他的加盟，可以幫助球隊拉開球場空間，問題仍在安森尼與詹姆斯的交情，以及湖人高層是否還想繼續留下這名下個月就滿38歲的老將，其中的變數還是不少的。