俄烏戰爭持續超過2個月，引發國際動盪。退役上校、台灣戰略研究學會理事長李黎明表示，這場戰爭讓日本恐慌的是，美國竟然沒有出兵，日本馬上會思考「台海戰爭美國會不會介入？」日本希望美國趕快表態；但對於美國而言，中國才是頭號假想敵，美國的全球大戰略、拉攏各國盟友，目的就是為了反中，可見日、美彼此盤算的並不同。

李黎明今日（29）接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國的全球大戰略，其實對抗俄羅斯是其次，中國才是美國最在意的；但美國是否願意跟中國打場類似的俄烏戰爭？美國當然不會這麼冒險，他們寧願採取「模糊戰略」，也就是保留「灰色地帶」。

李黎明坦言，美國主導的印太戰略，印度扮演重要角色，但在俄烏戰爭中，美國要印度譴責俄羅斯，印度卻毫無動作選擇保持中立，連這麼大的軍事衝突印度的都如此姿態，印太戰略到底能發揮多大的效果，令人存疑。

對此，李黎明指出，美國的態度與戰略同盟的效用令日本恐慌，畢竟俄烏戰爭美國都沒出兵，日本會擔心台海戰爭一旦爆發，美國會不會介入？日本希望美國趕快表態，所以日本前首相安倍晉三才投書《洛杉磯時報》，以俄烏戰爭為借鏡，目的也是在逼美國表態。