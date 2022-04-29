中國新聞網29日報導，大陸「五一」5天假期將至，期間高速公路7座以下小客車免費通行，但多地提「非必要不出省」；民航、鐵路客運量預計下降，退改票需留意最新政策。北京、西安等地多家景區已表明，近期進入景區的所有遊客，需要提供核酸陰性證明。

大陸交通運輸部公布，2022年勞動節假期，7座以下小型客車通行收費公路，免收通行費。具體免費通行時段為4月30日0時至5月4日24時。高速公路免費通行以車輛駛離出口收費車道的時間為準。

雖然高速免費，不過近期，包括北京、山西、廣東、廣西等多地的疾控部門都發布了「五一」假期新冠肺炎疫情防控工作通知，宣導「五一」期間「非必要不出省(區、市)」。

一些地方還提出了更細化的要求，例如，北京提倡就地過節，減少不必要的聚餐聚會，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員立即向社區單位報告，配合各項防控措施，等等。

大陸民航、鐵路等部門都表示，今年「五一」小長假，客運量預計將下降。

大陸民航局介紹，預計「五一」期間民航旅客運輸量將較去年同期大幅減少。從機票預訂情況預計，「五一」假期民航將運輸旅客200萬人次，日均約40萬人次，同比下降77％。另國鐵集團預計，「五一」小長假大陸鐵路發送旅客3200萬人，客流總體處於低位運行。民航、鐵路部門還針對疫情防控，推出了一系列措施。

民航局強調，如果出現個別地區突發疫情引發航班調整，將持續督促航空公司按照《航班正常管理規定》和《公共航空運輸旅客服務管理規定》相關要求，做好資訊告知、客票退改等後續服務工作。

國鐵集團表示，如果遇到局部地區突發疫情，鐵路部門將根據地方政府的防控政策，及時調整列車開行方案，停開減開當地始發列車，採取縮短列車運行區間，優化列車運行精度，調整相關車站業務辦理等臨時性措施，主動規避防止疫情通過鐵路傳播擴散。

列車停運時，12306系統將向旅客發行簡訊通知提醒，同時，鐵路部門會根據相關政策，及時推出免收退票手續費的措施，並向社會公告。

報導稱，包括北京、西安等地的多家景區都表示，進入景區的本地或外地遊客，需要提供核酸陰性證明。如，北京環球度假區明確，4月29日起，進入北京環球度假區需提供24小時內核酸陰性證明。鳥巢、水立方、漢石橋溼地公園、順義奧林匹克水上公園在內的多家公園也在近期發布提示，遊客需要憑48小時內核酸陰性證明入園。

西安華清宮表示，省外遊客須持48小時內核酸證明進入景區，進入景區及演出區域時須佩戴口罩，配合體溫檢測，自覺保持與他人1米以上間距，出示本人預約二維碼、有效身分證件、陝西一碼通(綠碼)、通信大資料行程卡入園。景區暫不接待中、高風險等級地區所在市的遊客及14日內有中、高風險等級地區所在市旅居史的遊客。