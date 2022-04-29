快篩實名制正式開跑，今天輪到身分證尾數是單數者可以去買，由於每間藥局的快篩數量有限，為了避免白跑一趟，可以先查詢是否有貨？而《中時新聞網》也整理出4大查詢地圖、可否請人代購快篩實名制以及快篩陽性該如何應變等，6個常見問題供民眾參考。

一、買快篩實名制有時間限制？

快篩實名制依身分證尾數分流，單數者可在周一、三、五去藥局購買；雙數是二、四、六去買；而周日則開放全民購買。

二、快篩實名制要去哪裡買呢？

民眾可至健保署與食藥署網站查詢。由於每間藥局的快篩實名制數量有限，為避免白跑一趟，可先用透過「COVID-19實名制快篩試劑地圖」查詢是否有貨。除了實名制的快篩外，有急需的民眾也可查詢「台灣COVID-19快篩試劑購買地圖」、「家用快篩熱度圖」或「LINE搜尋」看看一般快篩有貨否。

三、快篩實名制一份要多少錢？

快篩實名制每份5劑共500元，不可零售，且一張健保卡每輪只能買一份。

四、可幫親友代購快篩實名制？

理論上認健保卡不認人，但不能一人一次拿好幾張健保卡代購，許多藥局規定每一次排隊都可以領一份，因此要替家人朋友代領，可以重新排隊。

五、哪些人應該使用家用快篩？

有症狀或是高風險者可快篩，曾與確診者接觸或與足跡重疊者，有症狀可直接去篩檢站或醫院PCR採檢，沒有症狀建議快篩就好。

六、同住者快篩陽性怎麼辦？

一般民眾若快篩陽性，可以先將快篩密封包好，自行前往篩檢站複驗，切記勿搭乘大眾運輸工具；若是居隔者快篩陽性，則要立即通報衛生單位，依指示進行PCR採檢。