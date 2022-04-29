本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前曾預警全台將大亂，質疑中央戰術再不變的話，不到2個禮拜，太多人停課、居家隔離，北市就無法運作。而台北市議員游淑慧今（29日）則在臉書上透露，昨晚電話響不完，協助處理了4種狀況，包含PCR檢驗塞車，有民眾被迫在醫院病床等待兩天、老人家沒有交通工具前往醫院，又叫不到防疫車輛，只好找未同住的親友載送等等。她更說，昨晚響不停的電話聲，讓人毛毛的，感覺台灣的疫情規模和政策混亂，「風雨欲來」。

游淑慧在臉書曝光昨夜協助處理了各種狀況，只能用兵荒馬亂來形容，「這不是疫情的第3年了嗎？第一種狀況，兩兄弟快篩陽性且有發燒症狀，前日至醫院急診室PCR。因為PCR檢驗塞車，因此被迫在醫院病床等待兩天;第二，女兒確診日為4月24日，按新規定同住家人居隔至4月27日。但因為PCR、疫調、登錄系統全塞車，衛生單位4月27日才與同住家人聯繫登錄、開居隔單。以現在全台行政流程都塞車下，3＋4是不是變徒具形式？實際上是通知日＋3＋4。

游淑慧提到第三種狀況是，隔代教養由阿嬤帶的孫子發燒，阿嬤買不到快篩劑，又不願帶孫子到醫院去PCR，就以吃成藥方式處理，拖到小朋友快出狀況，鄰居看不下去來通報;狀況四，獨居長輩，阿嬤發燒沒有快篩，準備到醫院急診PCR，但因為老人家沒有交通工具前往，又叫不到防疫車輛，只好找不同住的親友載送…結果，因為協助載送確診者， 連這位本來不同住的親友也被居隔了。

不只如此，游淑慧說，快篩買不到，有症狀無法驗，PCR檢驗塞車數日，無法即時送檢疫所，或從事疫調、居隔。行政人力兵荒馬亂，連等錄、開居隔單、通知居隔的人全都來不及，更別說設定電子監控。「可憐衛生、醫療基層人員， 上面一句和病毒共存的政策轉彎，他們已經連續兩周都工作到午夜」。