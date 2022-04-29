昨天在中華職棒場上味全龍以8：0狂勝中信兄弟，拿下2022年首場完封勝，也拿下本季五連勝，氣勢銳不可擋，除了單場MVP石翔宇有2打點表現外，今年剛加入的「大師兄 」林智勝表現更是讓人驚豔，全場4打數繳出4支安打，打擊率上升到.283，只能說薑是老的辣。

昨天味全的強攻讓中信先發洋投泰迪吃了鱉，僅投了3.1局就被敲9安打狂失7分，而令人敬佩的是，味全部分球員因快篩陽性，使得張政禹與郭天信都沒有出賽，但靠著剩餘陣容仍打出好成績，林智勝此戰擔任先發第2棒指定打擊，擊出4支一壘安打，幫助球隊串聯攻勢。

林智勝本季加盟味全，出賽14場，46打數敲出13支安打，其中有10支一壘安、1支二壘安和2支全壘打，吞下15次三振選到13次保送，打擊率.283、長打率.435、上壘率.441、攻擊指數.876，對一位40歲老將來說已經非常驚人。

本季他為味全出任一壘手5場，在39次守備機會中完成35次刺殺、4次助殺、3次雙殺，且沒有出現任何失誤，守備功力依舊了得，不過23歲的拿莫．伊漾未來可期，主要還是由他來擔任一壘手，目前他的守備率也高達.987、打擊率.350，無疑是最佳接班人。