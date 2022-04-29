外媒報導，美國眾議院周四通過《烏克蘭民主國防租借法案》立法，該法將讓美國總統拜登（Joe Biden）在俄烏戰爭期間更加容易將軍事裝備出口至烏克蘭；租借法案也是在第二次世界大戰期間擊敗希特勒的關鍵計畫。

《烏克蘭民主國防租借法案》三週前在參議院獲得一致支持，在週四時眾議院投票也獲得417票對10票的壓倒性支持，接下來將送至拜登簽署就能成為法律。

美國眾議院周四通過《烏克蘭民主國防租借法案》立法

該法簡化了拜登根據《武器出口控制法》（Arms Export Control Act）獲得的武器出口權力，允許他在符合國家安全利益的情況下借出或租賃軍事設備，在該法通過後，將可以幫助受俄羅斯入侵影響的國家，如烏克蘭、波蘭和其他東歐國家。

在俄羅斯入侵烏克蘭兩個月後，美國會議員希望該法案能夠像八十年前一樣發揮作用，美國民主黨籍聯邦眾議員史堪隆（Mary Gay Scanlon）說:「今天烏克蘭人民站在爭取民主和反對暴政的前線，美國需要向他們提供一切可能的人道主義和軍事援助。」

而在立法通過的同時，拜登要求國會再批准330億美元的援助，其中包含200億美元的武器、彈藥和其他軍事援助。