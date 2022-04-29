周四華爾街主要指數收盤大漲，標普500指數漲近2.5%，那斯達克指數漲逾3%，創下一個月來最大單日漲幅，費城半導體指數飆升5.6%，創下逾一年來最大單日漲幅，台積電ADR勁揚5.50%。Meta Platforms強勁的季報給近來遭到重挫的科技股和成長股帶來提振，並緩解了投資人對美國第一季經濟意外萎縮的擔憂。

在通膨高漲、利率上升和經濟可能放緩的陰霾籠罩下，近幾周來投資人持續拋售高成長型股票。即使在周四大漲之後，科技股雲集的那斯達克指數4月以來仍然下跌了近10%，料將創下自2020年3月以來最大單月跌幅。本月以來標普500跌近5.4%，道瓊指數跌約2.2%。

2022年迄今，標普500指數在一天內漲跌幅超過2%的就約有32次，已經超過整個2021年的24天。

★主要指數

道瓊指數收漲614.46點或1.85%，為33,916.39點。

標普500指數漲103.54點或2.47%，為4,287.5點。

那斯達克指數漲382.6點或3.06%，為12,871.53點。

費城半導體指數漲161.4點或5.58%，為3,056.4點。

★消息

美國商務部公布，美國第一季國內生產毛額（GDP）季減年率初值為1.4%，不僅低於經濟學家預估的季增年率1%，亦遠低於去年第四季的強勁擴張6.9%。美國首季GDP是兩年前經濟因疫情短暫衰退以來首次出現負成長，主要因素包括今年初美國爆發Omicron疫情、政府的新冠紓困援助減少，以及進口激增導致貿易逆差擴大和庫存累積速度放緩。

美國勞工部公布，上周（截至4月23日）初次請領失業給付人數減少5000人，為18萬人，符合市場預期。

儘管美國首季經濟陷入萎縮，但美國10年期指標公債殖利率仍然走高，盤中曾上漲5.2個基點，最高觸及2.886%。

周四紐約期油勁揚3.27%，收在每桶105.36美元。倫敦布蘭特期油收漲2.27美元或2.2%，為每桶107.59美元。媒體報導德國已不再反對歐盟禁止俄羅斯石油進口。

整體而言，美股第一季財報表現亮眼，在237家已公布季報的標普500指數成份股當中，約81%上季業績優於市場預期，遠超出一般約66%的比例。

美國各交易所成交量總計為123億股，高於過去20個日均量118億股。(2-1)