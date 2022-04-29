★分析

在談及美股波動劇烈時，Horizon Investments投資組合策略主管 Zach Hill表示，當利率、通膨路徑和聯準會將要做的事具有這麼大的不確定性時，這僅意味著要對其他所有資產定價變得困難許多。他並表示過去幾天、幾周裡已經有很多財報發佈了，總體而言，除了少數特例之外，美國企業的基本面仍然相當強勁。

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，美股已經被大舉拋售，有時候是會出現這些反趨勢的波動。

Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez表示，這是一個相當不錯的財報季，給股市帶來支撐。

部分投資人對經濟陷入萎縮不以為意，認為這主要是物價大漲和貿易逆差暴增所致。Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，創新高的貿易赤字以及高達8%的物價平減指數，導致實質國內生產毛額萎縮。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，科技股漲4.04%，通訊服務類股漲3.89%，表現最佳。受油價勁揚激勵，能源股亦大漲逾3%。公用事業股漲1.11%，漲幅最小。在道瓊指數方面，科技股指數大漲4.5%，油氣股漲近3%，表現最強勁。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收黑，終場小跌0.45%。Meta飆升17.59%、蘋果大漲4.52%、微軟漲2.26%、亞馬遜漲4.65%、Alphabet漲3.70%、網飛漲5.82%。

主要晶片股全面大漲，高通漲9.69%、輝達漲7.42%、美光漲5.58%、超微漲5.57%、應材漲5.35%、德儀漲3.81%、恩智浦漲3.80%、英特爾漲3.58%。

道瓊指數方面，Salesforce漲6.33%，漲幅最大。美國藥廠安進（Amgen）下挫4.28%，跌幅最大。

★焦點股

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms大漲17.59%，收在205.73美元，該公司第一季獲利意外強勁，且臉書的每日活躍用戶數實現增長。

蘋果漲4.52%，收在163.64美元，盤後跌逾2%，該公司警告供應問題日益嚴重，中國需求將受到影響。財務長Luca Maestri在法說會上表示，供應鏈緊缺對第三財季營收的影響可能達到40億至80億美元。

亞馬遜漲4.65%，收在2,891.93美元，惟盤後重挫10%，該電商巨頭今年第一季出現2015年來的首次虧損，且本季展望不如預期。

高通大漲9.69%，收在148.19美元。該公司上季營收再創新高、獲利優於市場預期，且本季營收展望意外強勁，顯示在智慧手機需求持續放緩之際，高通將事業重心轉向非手機業務的多元化經營策略發揮成效。中國強硬的防疫封控、俄烏戰爭和不斷升高的通膨已經影響消費意願，削弱了手機等電子產品的銷售力道，但截至目前為止，主攻高階市場的高通沒有受到太大的影響。受此提振，晶片股全面走高，費半指數大漲5.6%。

PayPal大漲11.5%，儘管該電子支付服務商大幅下修全年獲利預測，並表示通膨持續高漲和俄烏戰爭恐將衝擊線上支付交易。其上季營收和用戶數仍實現增長，似乎緩解投資人的擔憂。

開拓重工跌0.7%，該公司警告成本飆升可能衝擊本季獲利表現。

安進跌4.3%，該美國製藥大廠證實遭美國國稅局追繳51億美元欠稅。

美國默克藥廠（Merck,台灣稱默沙東）首季業績優於市場預期，並上修全年營收和獲利預測，股價大漲4.93%，收在88.58美元。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲5.50%，收95.22美元，換算台股價格為562.27元。

聯電ADR漲7.75%，收8.34美元，換算台股價格為49.25元。

日月光ADR漲11.40%，收6.94美元，換算台股價格為102.45元。

中華電信ADR跌0.34%，收44.40美元，換算台股價格為131.09元。(2-2)