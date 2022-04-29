買屋除了頭期款，後續裝潢也是一大筆費用，要省下裝潢費可以從哪裡著手？PTT有網友提到自己已購入一間預售屋，扣除陽台空間，室內約21坪，需要裝潢的部分有兩間房及客廳，略估約15坪大小。另外，原PO不打算裝潢天花板，但想將管線拉整齊，再做系統櫃；而家電部分，想購入較好的冷氣和電視。林林總總加起來，希望將預算控制在50萬至60萬左右。

網友意見分歧 不少人推IKEA省錢

網友提供諸多意見：「現在裝潢材料漲超多一坪至少抓四萬，15坪就破你預算了」、「冷氣好一點的，像大金大關系列，客廳臥室裝兩台11萬，65吋智慧電視少說4萬，所以50萬不要想了，拉到100萬都不會太誇張」、「我5年前搬到現在的租屋處，是只有冷氣、廚房跟熱水器的空屋，當時買了床、衣櫃、電視櫃、電視、冰箱、沙發、餐桌椅、洗脫烘，大概花了20萬含組裝定位，我不太知道你要怎樣用50萬搞定一切」、「我新家最近快裝潢好室內19坪，含三台冷氣大概120萬，家電傢俱還沒算供您參考」。

「IKEA可以，也有設計師方案。我的兩間都這樣處理，含家電不用50萬」、「IKEA很容易不算管線」、「可以，不要做系統櫃，買現成的」、「我去年新屋兩房加家電61萬，我是找統包做」、「其實可以啦，冷氣抓10萬左右，管線找水電拉一拉，天花板地板別弄，油漆自己來，家具IKEA，家電就買必需品（冰箱、洗衣機、電視）就可以了，剩下一點預算買床跟床墊」、「真的要省就是系統櫃少做一點，多用IKEA或平價家具取代」。

「預算」、「設計費」是新屋裝潢最關心的話題

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可發現，近一年內（2021/04/28～2022/04/27）「新屋裝潢」的探索概念有「裝潢預算」、「室內設計」、「設計費」、「裝潢費」等，可見在裝潢上，費用是許多人關心及困擾的話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月27日至2022年04月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新屋裝潢』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。