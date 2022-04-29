天天在穿的鞋子，不管是球鞋、布鞋、皮鞋、高跟鞋還是拖鞋，你願意花多少錢在這上面？在Dcard就有網友問：「大學生買鞋預算？」，想了解還未出社會的學生，究竟會花多少錢在鞋子上！

喜歡就買vs鞋不用買太貴

原PO表示：「最近很喜歡一雙鞋nike aj1 小dior灰，但是它炒起來的價錢真的不同凡響，同款的奶油黃色卻整整少了1000摳，以前買鞋最多也是一雙2000的vans或nb，突然要一次買5.6000的鞋，大家鞋子的預算都是多少啊啊啊我真的好奇，現在在求滅火中哈哈哈」。

底下學生留言分兩派，一派屬於能穿就好，不必花太多錢在鞋上：「我是覺得鞋穿的舒服，可以配穿搭就好，不用這麼貴的鞋啦」、「到ABC Mart找一雙最便宜的就能穿一兩年了」、「為什麼沒錢又一定要買這麼貴的？」。

另一派則是表示鞋子天天穿。喜歡就該買：「如果喜歡的話就沒什麼預算」、「一雙至少兩萬」、「花錢買快樂，有何不可」、「沒幾雙鞋低於1萬的」，「買啊！一雙鞋可以穿好幾年欸」。

網路買鞋最怕買到假貨 可利用驗鞋APP辨認真偽鞋子除了去實體店面購買外，民眾為了省錢，通常也會找代購或在網路社團購買，價格多少會便宜一些，但因為不是在實體店面購買的關係，容易有正貨、假貨的爭議出現，像是前陣子網紅開團賣假球鞋事件，就使上百名網紅集體道歉，比如有華航林依晨之稱的IVY、美妝網紅黃小米、Sarah與部落客77涵等，就在Dcard、PTT引起不少正反議論。

image source：時尚網紅口碑排名(分析區間：2022/01/28~2022/04/27）

▲陷入假鞋團購風波的黃小米、77涵、Sarah，分別在網路溫度計中時尚網紅口碑排名第12名、第67名與第90名。

針對如何避免買到假貨，《GQ》有特別整理8個小技巧給民眾參考，其中就有提到可找專門的驗鞋師、驗鞋社團或使用驗鞋APP(Fake Busters、CheckCheck、Legit App)辨認真偽。

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