被譽為「靚絕五台山」一代花旦的香港女星藍潔瑛2018年在家中猝逝，享年55歲，她生前曾自曝遭兩位影壇大哥性侵，但被影射質疑的大哥都跳出喊冤，整件事不了了之。日前27日是藍潔瑛的冥誕，和她生前感情要好的女星曾華倩有情有義的曬出兩人合影，感慨寫下：「親愛的，生日快樂，我們的回憶，永遠都記在心中！要快樂啊」。

藍潔瑛早年曾演出《西遊記》系列電影，被讚是最美蜘蛛精，近年她淡出演藝圈，常被報導精神出問題，生活困頓，讓粉絲十分心疼，多年前她接受香港周刊專訪，拋出震撼彈鬆口曾遭影壇前輩性侵，但人名部分被消音，真實身分仍不可得。

藍潔瑛（左）和曾華倩是多年老友。（圖／中時資料照片）

未料2018年底，藍潔瑛被發現倒臥在家中送醫不治，令外界譁然，更有人闖進她追思會現場拿出一張寫有「『大佬』出來謝罪」的紙牌，一度引起騷動，不久還傳出微博出現一位名稱為「藍潔瑛感謝所有人」的博主，宣布將結合知情人士、法律人士查出藍潔瑛生前遭誰汙辱，讓事實水落石出，但最後仍無下文。

曾華倩發文紀念藍潔瑛冥誕。（圖／翻攝自曾華倩微博）

當時藍潔瑛好友曾華倩哀悼發文：「做得妳朋友就要尊重妳，從不喜歡朋友在背後，說起妳的一點一滴。我尊重妳，所以，妳安心走吧！」又因她沒出席藍潔瑛追思會引來外界質疑，她發文說：「沉默並不代表我不在意！懂我的人，就會懂」，而近日藍潔瑛冥誕，曾華倩曬出兩人昔日舊照，隔空對已故藍潔瑛說：「我們的回憶，永遠都記在心中！要快樂啊」，盼她在另一個世界能夠安詳，其他網友說：「一直都好喜歡你和藍潔瑛」、「Yammie生日快樂！在天家一切安好嗎？永遠懷念你的影迷」、「一對姐妹花都是大美女，藍潔瑛太善良」、「好朋友從來都不是隨口說說」。