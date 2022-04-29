【旅遊經 洪書瑱報導】

2022桃園繡球花季，今年邁入第二屆，即將於母親節前夕，也就是5 月 7日於台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈周邊農場)登場，活動至6 月 5日止，活動期間為早上8點至下午4點，建議賞花日期為5月7日至5月22日，活動萬株繡球花，以枕頭山為主角，以「枕山覓徑」為主軸，將復興區最具代表性的「山景」做為亮點，透過其獨有的地貌，以「符號學」的手法，營造出各區域最具獨特性的「神秘感」，將其「美學」的「符碼」融入自然景觀。由於北台灣最大的繡球花產區即為桃園復興區，主要供應外縣市繡球花的種苗和盆花，故繡球花季以復興區最具代表性的山林地貌，搭配花卉景觀以及裝置藝術等，來打造在地品牌及活動特色。

裝置藝術_言卯-日出示意圖

裝置藝術_「婆娑-生命之舞」示意圖

裝置藝術_「山月-山中月下」示意圖為營造出花季的亮點，妝點了繡球花季三大裝置藝術，包括：「言卯-日出」、「婆娑-生命之舞」、「山月-山中月下」等三部份，其中「言卯-日出」，寅卯取其諧音，是天空開始漸漸染上白光，到陽光閃耀大地的3-7點，代表的是日出的過程，用抽象的方式轉化了山形，代表了大地與當地對於土地的崇敬；「婆娑-生命之舞」，是舞蹈的形容詞，在這座藝術裝置之中，採用純粹的生命符號，像是經歷扭轉掙扎，卻也毫不猶豫地向上成長，交織而成的生命之舞；「山月-山中月下」，為山中月下之感，期待提供遊客走在此廊道透過竹材遮蔽豔陽，有著明月的皎潔視野，亦有微風徐過的感覺。

除了繡球花與裝置藝術外，活動期間還配合多元活動，包括：賞螢、表演、部落輕旅行、市集及抽獎活動等。包括「賞螢週」，可免費於5/7(六)蝙蝠洞17:20-20:00與5/8(日)枕頭山17:00-20:00，探索螢火蟲及夜間多樣化的生態；5/14(六) 、5/15(日)「媽媽桃週」於10:00-15:30在枕頭山商圈有消費滿額歡樂抽；5/21(六) 08:30-17:00有「部落輕旅行週」，以部落輕旅行「療育」為題，從部落旅遊介紹到全新心靈療育體驗項目，上午參與活動開幕並享用原民Buffet及烤乳豬；下午踩線團預計至嘎色鬧或溪口體驗療育項目；5/28(六)、5/29(日) 10:00-15:30為枕頭山購樂趣週，活動期間每天邀請4組表演團體聚集人潮，凡在商圈消費滿500元以上，即可參加大型彈珠台趣味活動，將當季農特產帶回家；6/04(六) 及6-/05(日) 10:00-15:30有品茶週等！

建議賞花地圖，包括「前山」八處，包括：祿客農莊、枕頭山5號農園、陽光休閒農莊、怡德休閒農莊、中興花卉農場、丸山咖啡、普拉多山丘假景觀餐廳，以及櫻花坡民宿等；「後山」六處，為；蘋果農莊、拉拉山秘密花園、拉拉山木村的家露營區、俠雲山莊、拉拉山輕鬆園與比該溪露營區等。

為方便民眾前往，5月7日－6月5日，於假日共11天將提供大眾接駁服務，包括：

※.

區內接駁(藍線)

葉家千金（主展場）↹枕頭山口（接駁總站）↹祿客農莊（賞花區）區內接駁(藍線)：08:00-16:00，30分鐘/班！

區外接駁：

紅線：慈湖停車場↹枕頭山口（接駁總站）↹葉家千金（主展場）綠線：介壽國中停車場↹葉家千金（主展場）區外接駁(紅線/綠線)：停車場至會場 07:30-15:30、返程08:30-16:30，紅線：30分鐘／班、綠線：30分鐘／班

自行前往的民眾，車輛建議可至停車去慈湖停車場、東興宮第一、二停車場、介壽國中、仁愛停車場，以及上台地停車場等處停車。

※.活動海報──

圖片：桃園市政府提供