系微(6231)指出，已經協助客戶克服多項產品功能及設計挑戰，成功通過新一代Intel Evo平台認證的設計產品推向市場。這些客戶選用系微InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案，搭載最新Intel Evo平台，並符合Project Athena創新計畫定義的第三版規格及關鍵體驗指標（KEI），採用InsydeH2O解決方案的全新Intel Evo品牌產品包括Acer Swift 3、Acer Swift 5、HP Spectre x360 16及Lenovo Yoga 9i筆記型電腦等機種。

Intel Evo認證個人電腦搭載近期推出的第12代Alder LakeIntel Core處理器，並且配備Intel Iris Xe顯示晶片及Intel Adaptix技術，該技術運用機器學習演算法和進階的電源控制設定，允許系統依據環境自訂處理器和顯示晶片設置。

除此之外，這些新款個人電腦提供立即喚醒功能、可自選Intel Arc獨立顯卡、擁有強化的WiFi 6E連線能力，並內建強化系統安全的功能，包含符合NIST SP 800-193規範的Intel Firmware Update Resilience/Telemetry、Intel Multi-key Total Memory Encryption及微軟Windows 11 Secured-core PC要求的System Guard高強度安全啟動防護功能等。