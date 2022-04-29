母親節快要來到，但今年再度遇上疫情攪局，讓不少人都減少到實體店採買禮物，反而帶動了電商上母親節銷量的成長，而今年電商上仍一如以往的以化妝保養品、精品，還有疫情下特顯重要的健康營養補給品最受歡迎，電商也看準機會推出更下殺的活動與折扣，讓消費者更能不受疫情影響，快樂又划算地購物。

蝦皮購物將於5月6日到8日推出雅漾超級新品日，雅漾控油舒護潔膚凝膠200ml、加贈活泉水50ml，再贈蝦皮獨家小橘盒，原價1000元，優惠價700元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物將於5月2日到5日推出巴黎萊雅活力緊緻積雪草晶透青春露、修護奇蹟露 130ml 2入組，原價2433元，領券折後價1099元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物發現全站「母親節」關鍵字搜尋量較上月同期飆破6倍，當中以美妝保養、女性衣著等作為禮物首二之選，相較去年同期，今年四月底美妝保養相關商品買氣成長已超過30%，而平台上也將於5月1日起前率先推出「來勢胸胸內衣節」，包括專櫃商品優惠3折起，天天還有滿額折價券，5月5日前再祭出「5.5超強母親節」，搶先領券享全站299元免運、商城85折與品牌滿千折百三大優惠。

PChome 24h購物獨家的Estée Lauder雅詩蘭黛年輕黃金三角組，5月31日前特價5345元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物獨家的Kiehl’s契爾氏金盞花潔淨水嫩組，5月9日前特價2180元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物上今年則以「享樂悅己」型商品最受青睞，像健康紓壓「律動機」搜尋量年成長破10倍、視聽享受「75吋大電視」成長近75%、「頂級票券」更是突破近2倍以上的熱搜漲幅，另外不能少的日常保養銷量也有倍增趨勢，像小棕瓶熱搜就年增超越3.5倍、小黑瓶也近50%、Aesop亦超越1.3倍，現站上更獨家推出限定組合下殺，5月將搭配36大銀行最高回饋1萬，1日到16日刷指定卡最高回饋25%、2日到30日下單指定品牌再抽總價百萬的「P幣+黃金+金色3C家電」。

Yahoo奇摩購物中心的KATE SPADE 標徽印字小型手提斜背托特包，原價5980元，特價3980元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的Louis Vuitton N63032 FÉLICIE POCHETTE格紋鍊帶斜背肩背包，原價5萬5900元，特價5萬2000元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物上，美妝保養品的整體業績目前為止已達60%成長，其中尤以大容量組合最受歡迎，還有精品珠寶也自3月開始買氣明顯升溫，較去年同期業績成長超過2倍，而精品鞋包服飾中就以CHANEL的業績成長超過60%最高，因此也將於5月2日至4日祭超級精品日最低3折起 ，刷Yahoo奇摩聯名卡最高享17％回饋，消費滿萬再送千元購物金，5月8日期間單日滿5000送600購物金，不限金額再抽「HOHO 寵媽冷氣到府清潔服務」。

momo購物網的Dyson HD08吹風機禮盒組，活動價1萬4600元，下單即送限量桃收納鐵架，5月9日前登記送momo幣1000元。（momo購物網提供）

遠傳friDay購物的tokuyo Mini玩美椅PLUS，特價2萬8900元，加送贈伊聖詩母親節禮盒組。（遠傳friDay購物提供）

樂天市場上草莓網Strawberrynet的Jo Malone身體潤膚乳液，原價2763元，特價1827元。（樂天市場提供）

momo購物網上就舉行了「2022母親節網友許願清單大調查」，發現彩妝保養、3C家電成兩大類別禮物最得媽媽歡心，而平台上也舉行「寵愛女神節」暖身慶，5月1日起更有犒賞女神日、放鬆女神日、玩美女神日三大主題日輪番上陣，指定日期享狂撒百萬momo幣、滿額好禮大方送等好康。遠傳friDay購物更推出「送禮館」，只要選購精選商品，即送精緻包裝和客製卡片，還有快速到貨服務，51勞動節連假期間，將發出5.1折限時折價券。樂天市場也集結超過千個店家推出寵愛媽咪感恩慶活動，5月8日前買指定商品限時下殺3折起，指定店家下單再加碼領120元優惠。