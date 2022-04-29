智慧穿戴裝置品牌Garmin繼2020年聯名《新世紀福音戰士》後，今年則攜手日本超人氣動畫《航海王》，推出《航海王》聯名智慧腕錶「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」，帶領大家一同航向偉大的航路，而此次聯名款將以草帽海賊團中人氣角色，船長「魯夫」、劍士「索隆」及船醫「喬巴」為設計概念，加入動畫經典元素推出3款訂製錶款，每款皆有專屬錶面及亞洲限定ONE PIECE神秘寶箱，更將在魯夫生日5月5日下午5點於Garmin全省品牌體驗店及指定線上商店準時開賣。

Garmin推出全球首款《航海王》聯名智慧腕錶「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」，共推出「魯夫」、「索隆」及「喬巴」為設計概念的3款訂製錶款，定價1萬4990元。（Garmin提供）

此次推出的「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」，承襲了Instinct系列以美國軍規標準MIL-STD-810打造，可耐熱抗凍、抗衝擊、抗腐蝕，防水等級可達水下100米，同時搭載Garmin獨家Power Glass太陽能充電鏡面與 Power Manager電量管理系統，內建多衛星系統定位與高度計、氣壓計、三軸電子羅盤功能，可是海賊迷勇闖世界、展開熱血冒險的最佳夥伴，定價1萬4990元。