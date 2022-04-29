從黑澀會美眉出道的丫頭（詹子晴），近年副業經營有成，年僅33歲就擁10個副業，年收高達千萬元，今年還將規畫往電商發展，堪稱「演藝圈最強老闆娘」，平常形象總是正面活潑的她，在節目中透露創業中遇到的挫折，承租期間遭到房東漲價，怒喊要有良心。

詹子晴在《綜藝大熱門》中直接警告「有些房東千萬不要當這個吸血鬼」，強烈發言讓來賓都嚇了一跳，她講起原因，之前租了一個店面，房東堅持一年一簽，雖然這樣對她很吃虧，但因為地點很好還是妥協了，一年合約到期後，房東就漲價，連續漲了四年，房東就吃定詹子晴的店裝潢都做了，生意也很好，不會搬走。詹子晴說「就這七年，（房租）從七萬漲到十五萬」

詹子晴氣到說「他就是把我當盤子（好欺負、好騙）」，她覺得房東就是吃定了，但她偏不讓他吃，決定乾脆不在那個地點做，後來還有回去看原地點的店面經營如何，詹子晴說換過兩家店，最後都倒了。被問到之後如果房東願意降價，詹子晴很實際思考表示「他如果之後降價，我會考慮回去。」

（來源／綜藝大熱門 Hot Door Night Youtube）

副業很多的詹子晴同樣有在經營料理包的生意，因為成本一直漲，當時漲到一個高點，她將售價算好了開賣，第一批賣的非常好，等她再去叫貨，廠商才跟她說成本已經漲了80%，等於她用未漲價的價錢去賣貨，賣一包賠一包。