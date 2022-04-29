大陸國藥、科興兩款Omicron新冠疫苗26日已獲大陸國家藥監局臨床批件，大陸國藥集團中國生物首席科學家張雲濤28日晚接受大陸央視新聞專訪時說明，根據前期臨床研究數據看，針對Omicron株（奧株）的不活化疫苗，能夠有效產生專門抵抗Omicron的中和抗體。但後續尋找臨床試驗的「空白人群」；還有找到已打過兩三針、繼續注射針對Omicron的不活化疫苗持續觀察安全性人群，是下一步臨床研究的兩大難點。

報導稱，新冠疫情進入第三年，本月初，英國衛生安全局證實，已監測到一種新的新冠病毒突變株，名為XE。新冠毒株XE是兩種Omicron子毒株BA.1和BA.2的重組變體。從去年11月至今，Omicron從BA.1到BA.2，再到XE，甚至XD、XL，僅僅用了5個多月。疫苗研發正與病毒的變異速度賽跑。

大陸國藥首席科學家張雲濤：Omicron不活化疫苗前期試驗有效。（澎湃新聞）

國藥集團中國生物首席科學家張雲濤表示，根據前期臨床研究數據來看，針對Omicron株的不活化疫苗能夠有效產生抵抗Omicron的中和抗體。根據預期來看，對Omicron所致的發病應該有明顯作用，對Omicron所致的感染有一定的作用。兩者都有作用但在預防發病方面作用應該顯得更大一些。

張雲濤指出，未來新冠病毒持續變異，是否要一直研發新的疫苗，要看未來變種如何變異，世界衛生組織公布的VOC（需要關注的）變異株已經出現幾代了，比如Beta、Delta，到今天的Omicron株。一代疫苗產生的針對原始株的中和抗體，對Beta、Delta的中和效果還是不錯的，所以不需要開發新的疫苗研發。但是一代疫苗產生的中和抗體對Omicron株的中和效力下降或下降幅度較大。所以需要研發新的Omicron株疫苗來產生更好的中和抗體，來防止Omicron株所致的疾病。

張雲濤稱，尋找臨床試驗的「空白人群」是下一步臨床研究的難點之一。因為目前符合臨床入組標準的空白人群確實在大陸已經很少能夠找到了。第二個難點是要在未來持續三四個月的臨床研究過程中，需要已經打過兩針或三針不活化疫苗的人群，在此基礎上繼續注射針對Omicron的不活化疫苗，持續觀察安全性。另外最需要高度關注的是，奧株疫苗是否能夠產生對Omicron病毒株特異性的中和抗體。這是有效性最核心的問題。