消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至4月23日）初次請領失業給付人數周減5000人，為18萬人，符合市場預期。上周初領失業金人數4周均值為17.975萬人，周增2250人。截至4月16日止當周，美國續領失業金人數周減1000人，為140.8萬人，超出市場預期的139.9萬人。

2.美國商務部公布，第一季國內生產毛額（GDP）季減年率初值為1.4%，不僅低於經濟學家預估的季增年率1%，亦遠低於去年第四季的強勁擴張6.9%。此為自兩年前經濟因新冠疫情曾短暫衰退以來，美國GDP首次出現負成長，主要因素包括今年初美國爆發Omicron疫情、政府的新冠紓困援助減少，以及進口激增導致貿易逆差擴大和庫存累積速度放緩。但數據亦顯示企業整體投資和消費者支出這兩大經濟支柱仍然強勁，可望帶動經濟持續復甦。

3.摩根大通出具報告指出，基於通膨高漲和經濟大幅放緩，超過六成零售商預期美國經濟可能重現類似2001年的衰退。惟小摩仍對美國經濟抱持樂觀看法，因為美國的消費者支出不會遽減，美國失業率正處於近兩年來新低，雖然通膨升高但薪資也在上漲，且美國家庭負債率處於40年來新低，家庭儲蓄率高於平均水準。該報告指出，投資市場已經對美國經濟衰退過度擔憂，零售業股票遭到過度拋售。今年以來，SPDR S&P零售業ETF已經跌逾21%。

4.美國就業數據仍然強勁，市場預期聯準會將大舉升息，受美元走高影響，周四國際金價一度創下10周新低。紐約期金收跌0.1%，為每盎司1891.3美元。現貨金收漲0.49%，報每盎司1895.2美元，但盤中曾跌至1871.5美元，創下2月17日以來新低。美元指數盤中一度站上2002年12月以來新高。

5.媒體報導德國已不再反對歐盟禁止俄羅斯石油進口，帶動國際油價連漲第3天，並創下一周新高。周四紐約期油勁揚3.27%，收在每桶105.36美元。倫敦布蘭特期油收漲2.27美元或2.2%，為每桶107.59美元。路透援引消息人士報導，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟友將在5月5日會議上維持既有之漸進式增產策略不變，亦為油價帶來提振。