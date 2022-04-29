韓國政府29日表示，從下周開始將取消戶外一定要戴口罩的抗疫強制令。不過，當地民眾參加50人以上大型活動，或者多人一齊在使用公共設施時，即使在戶外還是得依規定戴上口罩。

近日，韓國積極取消各項嚴格的抗疫規範。18日才剛大幅放寬社交禁令，包括餐廳的營業時間不再受限，以及放寬群聚人數等。沒想到兩星期後，當地政府又宣布5月2日起，在戶外時基本上不用戴口罩。

5月5日是韓國的兒童節，也是開始不用強制戴口罩，當地的第1個國定假日，想必少了拘束的韓國小孩在活動時應該會很高興。不過，韓國政府提醒，對於新冠病毒防範工作還是不能掉以輕心。

韓國民眾一定要帶口罩的規定，是從2020年10月，也就是新冠病毒暴發的那一年底開始實施。經過1年半後，韓國戴口罩規範終於大鬆綁，但5月2日以前，在韓國戶外不戴口罩者，還是有可能被開單罰錢。

韓國政府表示，下周開始若參加50人以上的大型活動，例如體育賽事或演唱會等表演，即使在戶外舉行還是要戴上口罩。因為，從事這些活動時，人與人之間很難保持至少1公尺防疫距離，為避免大聲吶喊時遭飛沫感染，所以還是要戴口罩。