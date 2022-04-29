醉駕度咕，男子擦撞檳榔攤後翻車。(警方提供)

醉駕度咕，男子擦撞檳榔攤後翻車。(警方提供)

屏東警方29日清晨3時許接獲民眾通報，指稱九如鄉九如路二段發生一起交通事故，一輛自小客車自撞後翻覆，所幸駕駛自行爬出、無受傷，警方到場施以酒測，酒測值高達0.45毫克，全案依公共危險罪移送。

警方指出，25歲鄭姓男子獨自一人駕駛自小客車，沿九如鄉九如路二段外側快車道南往北向直行，行經事故地點時，因駕車睡著，車輛向右偏行，先擦撞路邊水槽、檳榔攤位、普重機車、花盆、抽水馬達等物後，隨即翻車。

鄭男翻車後自行自車內爬出，所幸並無受傷，酒測值高達0.45毫克，因涉嫌公共危險罪，全案依法偵訊後並移送屏東地檢署偵辦。

里港警分局長鄭頴聰呼籲，民眾如有精神不濟情形，切勿疲勞駕駛，如有飲酒情形，更勿心存僥倖駕車，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

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