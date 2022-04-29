雙北疫情嚴重，醫療量能吃緊，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，人力問題果然越來越嚴重，他質疑，近期院內醫護確診都是從社區得到，完全沒人是從專責病房得到確診，社區根本就比醫院內還危險，這樣分艙分流的意義到底在哪？是能保護誰？

陳昶宇對於中央現在仍強調分艙分流的政策不滿表示，現在醫療人力只會越來越不足，還在強求專責病房分艙分流，是不食人間煙火還是吃飽太閒？等一堆醫師開始陸續確診隔離，根本沒人能出來上班值班時，看到時還有沒有辦法繼續硬搞分艙分流，大家就自求多福囉。

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，人力問題果然越來越嚴重，他質疑，近期院內醫護確診都是從社區得到，完全沒人是從專責病房得到確診，社區根本就比醫院內還危險，這樣分艙分流的意義到底在哪。（摘自陳昶宇-胃腸肝膽消化內科）

他指出，社區高齡沒打疫苗的確診者如雨後春筍般冒出，專責病房就像去年5、6月一樣一直加開，一直擔憂的人力問題果然越趨嚴重，但跟去年不同的是，現在門診檢查跟一般住院的病人完全沒有變少，甚至可能還更多。

陳昶宇表示，要把門診檢查完全停掉的困難度比去年高很多，更何況院內醫護確診都是從社區得到，最近完全沒人是從專責病房得到確診，社區根本就比醫院內還危險，這樣分艙分流的意義到底在哪？是能保護誰？

陳昶宇說，之前本土個案每天也沒多少人，和平醫院爆出分艙分流沒完全做好時，指揮官陳時中就緩頰說「分艙分流只是建議不會強求」，那現在是人力越來越不足的非常時期，不就更不該強求分艙分流嗎？

他也擔憂，台灣雖然共存的方向整體是對的，但看來還沒做好共存的準備，尤其是台灣的健保醫療體制，他直言，疫情還要2、3個月以上，狀況只會越來越嚴重。

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰也在臉書代表台灣各地醫護同仁求救，急診被篩檢人潮塞爆了、病房塞爆湧入確診者了、多位醫護同事都確診了，大家加油，但疫情目前還剛開始。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也指出，身在急重症醫療第一線感受格外深刻，中部地區雖然不若北部疫情嚴峻，但染疫人數直線上升的壓力，逐漸轉換成一波波海嘯衝擊急診和專責病房，考驗著前線醫療人員的極限。