本土單日確診診已到破萬人數，演藝圈也跟著淪陷，藝人及工作人員相繼染疫，或成為「密切接觸者」遭匡列，柯震東正在拍攝的新片劇組也傳出有人確診，雖所有人員包括柯震東快篩皆陰性，但昨28日突在IG限動發負面文，且一早吐心情「我真的有時有很多不開心或悲傷的時刻」。

柯震東時常在IG分享生活，昨28日突在IG限動PO出一張印刷品，上頭寫著「焦慮狀態」似乎是心情寫照，接著又PO出自行快篩結果為陰性，還表示「時常插自己一下，證明自已還存在」，負面情緒又升高，到了隔日清晨寫下心情「自己真的很討厭分享負能量給別人，尤其是身為所謂的公眾人物，無奈自己沒有小號，10幾年前他就使用當時還沒什麼人在用的IG，所以習慣將情緒都在此分享。」

而對於身為藝人的責任柯震動也有感而發的寫下：「我知道所謂公眾人物應該多給大家正面能量！尤其在這種時刻....但我很抱歉...我真的有時有很多不開心或悲傷的時刻...我會笑著面對大家。但我一個人的時候....我並不都是快樂的！」最後還附上3個笑臉符號。約莫隔1小時後，柯震東再上傳1張黑白漫畫人物若有所思的仰望星空圖，上頭寫著「Stupid world」，似乎對目前世界感到焦慮。

柯震東發負文，快篩證明自己存在。（圖/柯震東IG）