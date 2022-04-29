萬華角頭擁衝鋒槍 警攻堅逮人

北市警方獲報，46歲萬華林姓角頭坐擁強大火力，經連月追查，日前前往林的住處攻堅，當場查獲衝鋒槍、步槍以及手槍各1把，各式子彈75發，林對此辯稱，有朋友之前寄放1批「古董」給他，他不知道裡面有這些東西。

北市刑大偵八隊獲報，在環南市場活動的林姓角頭，曾向人嗆聲自己擁有強大火力，「不爽來輸贏」，經循線追查，日前鎖定林在長順街的住處進行攻堅，在他房間內起獲大批2長1短的3把槍械及子彈。

平時氣焰囂張的林被逮後，竟辯稱東西不是他的，是之前有朋友寄放1批「古董」給他，他因來不及查看，所以就放在家裡，不知道裡面竟是槍枝，警方偵訊後，將他依槍砲罪移送法辦。

北市刑大指出，2021年迄今本市共查獲槍枝166枝、子彈3682顆，為有效打擊不法，警方將持續追溯槍枝來源，全面查緝國內高風險擁槍分子及各式改造槍械工廠，從源頭斷根，以有效遏阻不法槍枝之來源，避免流入市面，確保人民生命財產安全。