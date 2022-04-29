這次七六人總教練瑞弗斯總算「關門」成功了！恩比德29日貢獻33分、10籃板，加上馬克塞第3節獨拿15分，幫助球隊成功擺脫地主暴龍糾纏，七六人最後以132比97輕鬆贏球，4勝2敗挺進季後賽次輪，也讓東區次輪對戰組合全部出爐，將由七六人對熱火、公鹿對塞爾提克。

雙方打完上半場，七六人僅以62比61小幅領先地主暴龍，但在第3節一開始，七六人小將馬克塞就突然爆發，接連投進3顆三分球，搭配哈登、恩比德兩人投入火力，帶起七六人打出誇張25比6猛攻，也讓七六人領先擴大到20分之多。

暴龍直到第3節還剩5分06秒，才靠阿奴諾比的三分球止住這波得分荒，馬克塞光在第3節就包辦15分；來到末節，七六人甚至擴大領先到29分，打到最後3分58秒，恩比德遭到席亞卡肘擊右眼角，還被吹防守犯規，七六人隨即挑戰。

結果七六人挑戰成功，席亞卡改吹進攻犯規，七六人也讓恩比德下場休息，接著也把領先差距擴大到34分，直到最後兩分鐘，雙方總算換下主力宣告進入垃圾時間，暴龍球迷也都慢慢提前離場了，畢竟他們無法接受自家球場輸這麼慘。

七六人除了恩比德雙十，馬克塞也有25分進帳，哈登22分、15助攻與6籃板，托必亞斯哈里斯19分、11籃板，丹尼格林12分；暴龍以布契25分、10籃板表現較佳，席亞卡24分、7助攻與7籃板，不過主控范維利特臀傷缺陣仍帶來不小影響。