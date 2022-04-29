本季MVP大熱門約基奇(Nikola Jokic)昨天在對勇士比賽大砍30分19籃板8助攻，但仍無力抵抗戰力深厚的勇士，最後以系列賽總比數1：4慘遭淘汰，賽後勇士的卓雷蒙格林(Draymond Green)和他擁抱致意，並大力稱讚對方。對約基奇來說他仍有機會衛冕MVP，且據外界指出，他今夏還有望獲得聯盟史上最大約。

Nikola Jokic is expected to sign a 5-year, $254M extension with the Nuggets in the off-season, the richest contract in NBA history.



(via @sam_amick) pic.twitter.com/0iAofKmiug — Legion Hoops (@LegionHoops) April 28, 2022

金塊本季缺少主將賈瑪莫瑞(Jamal Murray)、麥克波特(Michael Porter Jr.)，靠著上季MVP約基奇隻身帶領球隊，並拿下西區第6的成績挺進季後賽，例行賽約基奇出賽74場，拿下27.1分13.8籃板7.9助攻1.5抄截0.9火鍋的全能成績，投籃命中率58.3%、外線33.7%、罰球81%、有效命中率62%，成績相當驚人。

他場均出賽33.5分鐘也創生涯第二高，僅次於上季34.6分鐘，到季後賽他仍維持超高水準表現，有兩場比賽轟下37分，完全燃燒生命在拚戰，這也難怪就算止步首輪，依舊讓外界對他的表現豎起大拇指。而據《LegionHoops》、《Basket Point》等媒體報導，今夏約基奇有望以5年2.54億美金(約台幣75億)天價與金塊續約。

Spicy' NBA All-Star Nikola Jokic 30 pts 19 rebs 8 asts vs Warriors 2022 PO G5 https://t.co/Eg77aPU8eJ https://t.co/g8O6PoNV3K — Jamaal Al-Din (@Hoops227_NFL) April 28, 2022

這將創下歷史最大約，約基奇將成第9位簽下超級頂薪合約球員，也是當中最年輕一位，並且是唯一在選秀次輪獲選且達成此紀錄球員，完全是從底層爬起的超級典範，約基奇今年27歲正值生涯巔峰，2014年次輪第41順位被金塊選上，曾兩度入選聯盟第一隊、一次第二隊、進入四屆明星賽，並在上季拿下年度MVP。