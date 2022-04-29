大陸央媒《經濟日報》29日發表評論指出，多國新冠肺炎確診病例數和死亡病例數近期出現下降，並放寬防疫舉措。有種論調據此稱，海外新冠肺炎疫情已經結束，中國「動態清零」政策不合理。這種看法既不符合事實，也忽視了疫情在當下帶來的諸多風險。疫情在全球遠未結束，病毒仍在肆虐，要警惕這種錯誤論調帶來的風險。

評論稱，多國近來新冠肺炎確診病例數和死亡病例數出現下降，一部分原因是隨著疫苗接種率持續提升，公眾免疫能力不斷增強，但是更要看到，在防疫舉措放寬下，許多國家新冠病毒檢測量急劇減少。「不檢測就當沒有」是海外許多地方眼下的常態。

上周，各國向世衛組織報告的死亡病例數約1萬5000例，是2020年3月以來的最低單周總數。但是，世衛組織表示，很重要原因是，許多國家減少了病毒檢測量。世衛組織衛生緊急專案技術負責人范凱爾克霍弗表示，她對世界各地報告的數據沒有信心，因為有些國家的病毒檢測策略發生重大變化。

評論引述美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇近日發表言論，反對「疫情流行已經結束」的說法。他表示，即便有了疫苗和各種治療方式，也不意味著疫情已經遠去，美國必須避免住院人數再次激增，也要警惕可能出現的變異病毒。歐盟執委會主席范德賴恩表示，新冠病毒變異毒株隨時可能出現，並發生大面積傳播，歐盟需要隨時做好準備，採取應對措施。

值得關注的是，在「疫情流行已經結束」錯誤論調影響下，一些國家病毒檢測數量持續減少正引發新的風險。

文章分析，首先，病毒不會因為減少檢測而消失，它仍在傳播，仍在變異，仍在威脅著人們的生命安全和身體健康。

其次，對於病毒的研究將因此變得越來越困難。世衛組織表示，收到的有關新冠病毒傳播和基因測序的資訊變得越來越少，使得科學界對新冠病毒的傳播和進化模式的認知與研究受到影響。

再次，「疫情流行已經結束」的錯誤論調，也讓人們容易忽視新冠後遺症的存在和影響，忽視可能出現的「長期新冠」症狀。有媒體近日報導稱，美國30％的新冠患者出現了「長期新冠」症狀。