近期本土疫情升溫，確診數不斷攀升，昨日新增11353例本土創新高，隨著五一連假、母親節接續而來，有網友提出疑惑，有多少人會維持原先的慶祝行程？貼文引起熱烈討論。

一名網友在PTT上發文表示，感覺許多人認為打完3劑疫苗就可以與病毒共存、維持正常生活，根本不用怕，好像沒有人會擔心抵抗力較弱的家人若染疫可能成為中、重症？便好奇詢問「在確診人數節節攀升的時刻，還堅持五一行程的有多少？仍堅持母親節回家孝親與母同慶有多少？」

貼文引熱議，沒想到大家都覺得原PO過於恐慌，紛紛表示「打了還恐慌，那到底幹嘛打，搬去深山吧」、「餐廳都訂好了」、「幹嘛取消？」、「吃爆啊，你躲過今天，下禮拜就沒事了嗎？」

雖然多數人認為母親節還是可以回家慶祝，不過還是有人改變行程「本來要吃餐廳，現在改外帶+買蛋糕」、「昨天已經被家人通知母親節別出去吃，也別回去過節吃蛋糕，老人家有時比我們更緊張」。