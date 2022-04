美國政府於美東時間28日上午在白宮召開「未來網際網路宣言」(A Declaration for the Future of the Internet)部長級發布活動,由白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)主持,行政院政務委員唐鳳應邀代表我國線上出席,並在會中與50餘國代表共同簽署宣言,承諾將促進一個開放、自由、全球化、可互通性、可靠和安全的網際網路。

外交部表示,美國在去年12月召開的「民主峰會」(Summit for Democracy)架構下,與台灣等理念相近夥伴共同推動上述宣言。簽署宣言的夥伴國承諾將合作推動一個能加強民主制度、促進公民積極參與民主進程、保護個人隱私權及其安全、並促進自由與全球經濟的網路環境,以因應由國家支持及縱容的網路惡意行為,以及威權政府限制網路使用、運用數位工具壓制言論自由,甚至侵害其他人權與基本自由等行為。

外交部指出,我國政府始終堅持「寬頻是基本人權」,並認為對所有人完全開放且不受控管的言論環境,是讓數位民主開花結果的土壤。因此,台灣積極與美國等理念相近國家合作,推動開放、自由、可靠且安全的網路空間,包括在美國「民主峰會」提出多項推動網路自由及反制假訊息的承諾項目,以及透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)辦理以媒體識讀及反制假訊息為題的工作坊,相關成就廣獲國際社會肯定。

外交部表示,台灣近年來經常受邀與美國在許多全球性議題密切合作,包括在「民主峰會」推動民主人權價值以對抗威權主義,協助因應新冠肺炎(COVID-19)全球疫情及非洲伊波拉病毒等,在在展現美方支持台灣國際參與,更凸顯台灣對國際社會貢獻的意願與能力備受國際肯定。我國將持續與理念相近國家合作,共同應處全球挑戰並促進人類福祉。