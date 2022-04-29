美國政府於美東時間28日上午在白宮召開「未來網際網路宣言」（A Declaration for the Future of the Internet）部長級發布活動，由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）主持，行政院政務委員唐鳳應邀代表我國線上出席，並在會中與50餘國代表共同簽署宣言，承諾將促進一個開放、自由、全球化、可互通性、可靠和安全的網際網路。

外交部表示，美國在去年12月召開的「民主峰會」（Summit for Democracy）架構下，與台灣等理念相近夥伴共同推動上述宣言。簽署宣言的夥伴國承諾將合作推動一個能加強民主制度、促進公民積極參與民主進程、保護個人隱私權及其安全、並促進自由與全球經濟的網路環境，以因應由國家支持及縱容的網路惡意行為，以及威權政府限制網路使用、運用數位工具壓制言論自由，甚至侵害其他人權與基本自由等行為。

外交部指出，我國政府始終堅持「寬頻是基本人權」，並認為對所有人完全開放且不受控管的言論環境，是讓數位民主開花結果的土壤。因此，台灣積極與美國等理念相近國家合作，推動開放、自由、可靠且安全的網路空間，包括在美國「民主峰會」提出多項推動網路自由及反制假訊息的承諾項目，以及透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理以媒體識讀及反制假訊息為題的工作坊，相關成就廣獲國際社會肯定。

外交部表示，台灣近年來經常受邀與美國在許多全球性議題密切合作，包括在「民主峰會」推動民主人權價值以對抗威權主義，協助因應新冠肺炎（COVID-19）全球疫情及非洲伊波拉病毒等，在在展現美方支持台灣國際參與，更凸顯台灣對國際社會貢獻的意願與能力備受國際肯定。我國將持續與理念相近國家合作，共同應處全球挑戰並促進人類福祉。