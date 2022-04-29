台北市依照中央指示，才剛完成6至11歲莫德納接種規畫，中央昨卻宣布兒童劑型BNT疫苗已簽約完成，最快5月中抵台。對此，北市副市長蔡炳坤昨忍不住痛批「將帥無能累死三軍」，此言引發網友熱議。有網友就附和「累死全民」，還有人狠酸「更正：應該是將帥無能，累死四軍（含網軍）」。

蔡炳坤昨表示，針對國小接種疫苗意願初步調查，46.7％有意願，27日才正式發放莫德納接種書給家長，給予7天時間考慮，預計5月3日全數回收，5月5日開始接種，2周完成接種，現在兒童劑型BNT來了，家長有選擇空間，對進行中的莫德納接種規畫，勢必產生重大影響；他問還要繼續下去嗎？

蔡無奈說，站在地方政府立場，當然希望讓孩子們接種到更合適的疫苗。面對這樣的變數，是不是要暫緩莫德納疫苗接種規畫，等兒童劑型BNT來了，再重新規畫接種。

此事引發網友在《Yahoo新聞》熱烈討論，已有將近500則留言，不少人表示，「更正：應該是將帥無能，累死四軍（含網軍）」、「更正：應該是將帥無能，累死四軍（含網軍）」、「沒錯！罵的好」、「什麼計劃也不超前公佈，好讓下級單位與百姓人民沒法配合」、「將帥無能，你是今天才知道嗎？那你也太無能了」。